Выборгские таможенники изъяли около пяти тысяч контрафактных хлопушек

Выборгская таможня не пустила в Россию груз контрафактных пневмохлопушек.

На пиротехнической продукции были изображены диснеевские герои, а именно Микки и Минни Маус. Как пояснили в пресс-службе Выборгской таможни, Disney является зарегистрированной торговой маркой и принадлежит компании DISNEY ENTERPRISES, INC. Представитель компании заявили о нарушении прав и сообщил о том, что продукция контрафактная.

4 800 хлопушек были изъяты. Перевозивший груз водитель привлечен к административной ответственности.