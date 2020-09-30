Суд Санкт-Петербурга продлил арест до 30 октября обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд продлил до 30 октября меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой в убийстве своего супруга украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал.

«Суд не усматривает основания для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, полагает, что иная мера пресечения не будет отвечать целям и задачам судопроизводства. Суд постановил продлить Кохал меру — срок содержания под стражей — на один месяц, до 30 октября», — объявил судья Смольнинского районного суда Михаил Смирнов.

На продлении ареста на один месяц настаивало следствие. Адвокат семьи Юшко поддержал ходатайство следствия. Защита Кохал возражала против продления меры пресечения в виде заключения под стражу так как, по их мнению, следствие сейчас ведётся неэффективно.

Ранее сообщалось, что, по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу».

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Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.