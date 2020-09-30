Суд Санкт-Петербурга продлил арест до 30 октября обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд продлил до 30 октября меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой в убийстве своего супруга украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал.
На продлении ареста на один месяц настаивало следствие. Адвокат семьи Юшко поддержал ходатайство следствия. Защита Кохал возражала против продления меры пресечения в виде заключения под стражу так как, по их мнению, следствие сейчас ведётся неэффективно.
Ранее сообщалось, что, по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу».
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.