Названы болезни, повышающие риск тяжелого течения COVID-19 у пациента

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного невролога министерства здравоохранения Московской области Рината Богданова.

«Это болезни, при которых собственная иммунная система поражает нервную систему – головной и спинной мозг, периферические нервы, поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система», – сообщил Ринат Богданов.

Люди с рассеянным склерозом, патологической мышечной слабостью (миастенией), а также имеющие расстройства двигательной системы из-за инсульта и черепно-мозговой травмы должны строго соблюдать меры безопасности по профилактике COVID-19.