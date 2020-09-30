Депутаты Санкт-Петербурга поддержали «балконную амнистию»

Депутаты Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который запрещает выносить предписания о демонтаже остекления балконов хозяевам квартир, если эти работы были сделаны до 11 января текущего года.

После вступления в январе в силу штрафов в 5 тысяч рублей за самовольное остекление городские депутаты приняли законопроект о запрете штрафов для владельцев квартир с остеклёнными балконами и лоджиями до 11 января 2020 года. После этого управляющие компании начали выносить собственникам жилья предписания о демонтаже остекления.

«Остекление балконов — это не роскошь, а вынужденная мера с учётом климатических условий и стеснённых жилищных условий, в которых проживают люди. Люди массово стали получать иски с требованием расстеклить балкон либо согласовать остекление, что практически невозможно», — сказал на заседании городского парламента в ходе представления законопроекта депутат Денис Четырбок.

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За принятие законопроекта проголосовали 46 депутатов, документ был принят за основу единогласно.