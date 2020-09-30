Мигранты изнасиловали девушку, шантажировали ее, а затем выбросили в окно в Петербурге

В Санкт-Петербурге осуждены семеро мигрантов. В июле 2018 года они изнасиловали девушку и выбросили из окна с третьего этажа.

Согласно материалам дела, 4 июля злоумышленник обманом заманил нетрезвую девушку в номер гостиницы. Позже туда пришли его подельники. Вместе они довели жертву до беспомощного состояния алкоголем и наркотиками, изнасиловали и потребовали 20 тысяч рублей за порочащие фото и видео.

Пострадавшая согласилась, но злоумышленники отобрали у нее мобильный телефон, а ее саму выбросили из окна третьего этажа. Девушка пережила падение, но получила травмы.

Решением суда, шестеро насильников приговорены к колонии общего режима на срок от 4 до 6 лет. Выбросивший девушку из окна приговорен к 11 годам в колонии строгого режима.