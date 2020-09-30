Выборгский район может оказаться в “красной” зоне по коронавирусу

Выборгский район близок к переходу в “красную” зону по коронавирусу, об этом заявил главный государственный санитарный врач по Выборгскому району Игорь Захаров.

Он связывает увеличение числа новых зараженных с большим наплывом туристов. К слову, за последние сутки в Выборгском районе зафиксировано девять новых случаев коронавируса.

«Как один из самых востребованных городов Ленобласти, Выборг заполнен туристами. Целые студенческие группы приезжают. Посмотрите по субботам и воскресеньям: на Крепостной улице, в парке «Монрепо», на Красной площади своих не встретишь, все люди из Петербурга», — отметил Игорь Захаров.

Ранее мы сообщали, что Всеволожский район вернулся в “красную” зону по коронавирусу, а Приозерский перешел из “зеленой” в “желтую”.