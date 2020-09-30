В 2021 году откроется обновленный музей Павлова в Колтушах

На обновление музея Павлова в Колтушах будет направлено 7,5 млн рублей из Фонда президентских грантов.

Планируется, что существующая музейная экспозиция будет расширена с 80 до 350 кв. м. Ее дополнят новыми инсталляциями, посвященными работе ученых — учеников Ивана Павлова. Специалисты уже приступили к работе над созданием выставки.

“Перед авторами стоит задача сохранить дух и атмосферу здания лаборатории, использовать историческое оборудование и материалы, но актуализировать выставку и сделать ее привлекательной для современных посетителей”, — сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Обновленный музей откроется для посещения летом 2021 года.

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