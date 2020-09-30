Школьник из Соснового Бора “заминировал” 158 школ Петербурга и Ленобласти

Во вторник, 29 сентября, на номер 112 поступило сообщение от неизвестного о том, что “заминирована” школа, но какая именно — четко не сказал.

Правоохранителям пришлось осмотреть 158 учебных заведений в Петербурге и Ленобласти. В результате взрывчатых веществ и устройств нигде обнаружено не было.

Сотрудники установили, что номер телефона принадлежит жительнице Соснового Бора, но им пользуется ее сын, учащийся седьмого класса. Оказалось, что на время урока физкультуры он оставил телефон без присмотра в раздевалке, чем и воспользовался один из его одноклассников. А позвонил он ради шутки.