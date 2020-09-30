Владельцы недвижимости в Финляндии из России с 1 октября смогут въехать в страну. Два условия: тест на коронавирус и документ, подтверждающий неотложность дела.

Для пересечения границы необходим отрицательный результат теста на COVID-19. Его нужно сделать не позднее, чем за 72 часа до визита. Если россиянину необходимо пробыть в Финляндии дольше 72 часов, еще один тест нужно сделать уже в стране, а до результата находиться на самоизоляции.

Въехать в Финляндию может лишь один владелец недвижимости. Визит должен быть неотложным, и это нужно подтвердить документами. Например, это может быть срочный ремонт дома.