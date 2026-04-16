Средняя зарплата в Ленобласти выросла более чем на 16% в 2025 году

Новости Экономика

Средняя зарплата в Ленобласти выросла более чем на 16% в 2025 году

Свыше 90 тысяч рублей в среднем получали ленинградцы в прошлом году.

По итогам 2025 года средняя зарплата в Ленинградской области выросла на 16,3 % и достигла 94 348 рублей. Причем реальные доходы жителей региона увеличились почти на 10%, рассказали в пресс-службе областной администрации.

«У нас очень правильная система поддержки, льгот, услуг для повышения социальной стабильности граждан. Кроме того, мы «вытащили» людей из тени, чтобы они показывали бизнес — почти 180 тысяч самозанятых граждан зарегистрировано в регионе», — подчеркнул глава Ленобласти Александр Дрозденко в ходе выступления в Законодательном Собрании региона. 

Новости

Догонялки вороны и белки в одном из парков Всеволожска попали на видео

Посетители парка стали свидетелями остросюжетной сцены, где птица пытается перехитрить ловкую белку. 

В одном из парков Всеволожска прохожие заметили необычную парочку — ворону и белку, которые устроили догонялки.

На видео, появившемся в распоряжении Mash на Мойке, кажется, будто лесные жители просто дурачатся и играют, наслаждаясь весенним теплом. Белка ловко прыгает по стволам деревьев, а ворона пытается ее догнать.

На самом же деле ситуация на видео только кажется забавной. Ворона в данном случае проявляет исключительно охотничий интерес, а белка, пытается избежать встречи с назойливым пернатым хищником.

