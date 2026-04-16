Свыше 90 тысяч рублей в среднем получали ленинградцы в прошлом году.
По итогам 2025 года средняя зарплата в Ленинградской области выросла на 16,3 % и достигла 94 348 рублей. Причем реальные доходы жителей региона увеличились почти на 10%, рассказали в пресс-службе областной администрации.
«У нас очень правильная система поддержки, льгот, услуг для повышения социальной стабильности граждан. Кроме того, мы «вытащили» людей из тени, чтобы они показывали бизнес — почти 180 тысяч самозанятых граждан зарегистрировано в регионе», — подчеркнул глава Ленобласти Александр Дрозденко в ходе выступления в Законодательном Собрании региона.