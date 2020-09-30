По версии криминалистов, 10% расчленений в Петербурге носят ритуальный характер

Как сообщают «Невские Новости», в Петербурге около 10% громких и жестоких убийств, в том числе и с применением расчленения, носят ритуальный характер. Об этом сообщил эксперт-криминалист главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин.

В Петербурге регулярно находят человеческие останки. То в реке найдут ногу, то часть тела в пакете. Некоторые истории остаются нераскрытыми, а в особо громких случаях на скамье подсудимых оказываются и вовсе неожиданные личности.

«Десять процентов – это ритуальное расчленение. Это там, где отчленяются определенные части тела для определенных ритуалов. Тут все гораздо сложнее, но тут это не единичное расчленение, есть серия целая. Мы тут четко говорим о маньяках и серийных убийцах», – сообщил Дмитрий Кирюхин

Криминалист Михаил Игнатов рассказал, как обычно проводят ритуалы фанатики. По его мнению, них особый интерес представляет человеческий череп.

«При ритуальных расчленениях чаще всего отчленяют голову. Их, как правило, интересуют черепа. Они проводят с ними различные обряды, дикие и немыслимые. Очищают череп от кожных покровов и используют в языческих обрядах. Существуют секты, экспрессивной, экстремисткой направленности, которые производят ритуальные убийства, такое было раньше. Они приносят людей в жертву различным существам. Они, например, вскрывают ему живот и потом закапывают», – рассказал Михаил Игнатов

Многие из громких и жестоких убийств связывают с ритуальными составляющими. Даже в убийстве петербургского рэпера Энди Картрайта фигурирует такая версия. Так, друг погибшего предположил, что Марина Кохал могла убить музыканта из ритуальных побуждений. Девушка вела видеоблог, где позиционировала себя как астролога. В своих записях она признавалась в увлечении практиками майя и составлением гороскопов серийных убийц.

Еще одна история случилась в 2010 году. В тюрьме оказались два 20-летних гота. Они получили по 18 и 19 лет за чудовищное убийство и каннибализм. Молодые люди убили 16-летнюю школьницу Карину Будучьян, после чего разделали и частично съели тело. Были версии, что молодые люди сделали это именно для принесения жертвы.

В списке вероятных ритуальных убийств оказался еще один случай в 2018 году, когда полицейские обнаружили в доме на Железнодорожной улице в деревне Новинка труп молодого человека с отрубленными руками и головой. 21-летний местный житель Александр П. стал жертвой каннибалов, которые не только расчленили его останки, но и вырезали плоть в районе его грудной клетки и живота.