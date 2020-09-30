По версии криминалистов, 10% расчленений в Петербурге носят ритуальный характер

Как сообщают «Невские Новости», в Петербурге около 10% громких и жестоких убийств, в том числе и с применением расчленения, носят ритуальный характер. Об этом сообщил эксперт-криминалист главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин.
В Петербурге регулярно находят человеческие останки. То в реке найдут ногу, то часть тела в пакете. Некоторые истории остаются нераскрытыми, а в особо громких случаях на скамье подсудимых оказываются и вовсе неожиданные личности.
Криминалист Михаил Игнатов рассказал, как обычно проводят ритуалы фанатики. По его мнению, них особый интерес представляет человеческий череп.
Многие из громких и жестоких убийств связывают с ритуальными составляющими. Даже в убийстве петербургского рэпера Энди Картрайта фигурирует такая версия. Так, друг погибшего предположил, что Марина Кохал могла убить музыканта из ритуальных побуждений. Девушка вела видеоблог, где позиционировала себя как астролога. В своих записях она признавалась в увлечении практиками майя и составлением гороскопов серийных убийц.
Еще одна история случилась в 2010 году. В тюрьме оказались два 20-летних гота. Они получили по 18 и 19 лет за чудовищное убийство и каннибализм. Молодые люди убили 16-летнюю школьницу Карину Будучьян, после чего разделали и частично съели тело. Были версии, что молодые люди сделали это именно для принесения жертвы.
В списке вероятных ритуальных убийств оказался еще один случай в 2018 году, когда полицейские обнаружили в доме на Железнодорожной улице в деревне Новинка труп молодого человека с отрубленными руками и головой. 21-летний местный житель Александр П. стал жертвой каннибалов, которые не только расчленили его останки, но и вырезали плоть в районе его грудной клетки и живота.