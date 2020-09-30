Малые народности возрождают этнотуризм в Ленинградской области

С 30 сентября по 1 октября в Ленинградской области проходит информационный тур для туроператоров. Участники посетят ряд этнографических центров вепсов – коренного малочисленного народа, проживающего на территории региона.
В маршруте информационного тура:
- Центр и музей вепсской культуры в деревне Тервеничи.
- село Алеховщина, в котором действует студия «Оятской керамики»,
- Лодейнопольский историко-краеведческий музей и студия декоративно-прикладного искусства «Домовушка» в Лодейном Поле.
- вепсское село Винницы, в котором в 1998 году был организован Вепсский центр фольклора. В основе его современной экспозиции – предметы труда и быта вепсов.
- комплекс музеев в деревне Верхние Мандроги, где участники тура познакомятся с росписью и резьбой по дереву, ткацким и гончарным делом, кружевоплетением.
В комитете Ленобласти по туризму подчеркивают, что развитие этнотуризма важно для региона и малочисленных народностей, исторически проживающих на его территории. Самобытная культура, традиции и обычаи народностей вызывают большой интерес у туристов.