Малые народности возрождают этнотуризм в Ленинградской области

С 30 сентября по 1 октября в Ленинградской области проходит информационный тур для туроператоров. Участники посетят ряд этнографических центров вепсов – коренного малочисленного народа, проживающего на территории региона.

В маршруте информационного тура:

Центр и музей вепсской культуры в деревне Тервеничи.

село Алеховщина, в котором действует студия «Оятской керамики»,

Лодейнопольский историко-краеведческий музей и студия декоративно-прикладного искусства «Домовушка» в Лодейном Поле.

вепсское село Винницы, в котором в 1998 году был организован Вепсский центр фольклора. В основе его современной экспозиции – предметы труда и быта вепсов.

комплекс музеев в деревне Верхние Мандроги, где участники тура познакомятся с росписью и резьбой по дереву, ткацким и гончарным делом, кружевоплетением.

В комитете Ленобласти по туризму подчеркивают, что развитие этнотуризма важно для региона и малочисленных народностей, исторически проживающих на его территории. Самобытная культура, традиции и обычаи народностей вызывают большой интерес у туристов.