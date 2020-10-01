В Выборге неизвестный с пистолетом ограбил пункт приема металла

Полицейские разыскивают преступника, совершившего разбойное нападение на пункт приема металла в Выборгском районе Ленобласти.

Днем 30 сентября в пункт приема металла на Кузнечной улице Выборга зашел неизвестный и, угрожая пистолетом 34-летнему менеджеру, выстрелил в стену. После забрал из кассы 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Преступника разыскивают.

Утром этого же дня в Гатчине произошло дерзкое ограбление магазина при автозаправке — неизвестный с отверткой потребовал деньги у продавца.