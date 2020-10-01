Двое лимоновцев задержаны в Санкт-Петербурге из-за листовок о Карабахе

Двое активистов партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» задержаны в Санкт-Петербурге возле турецкого консульства за расклейку листовок против турецкой агрессии в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба партии.

«В Санкт-Петербурге задержаны Дебенок Семён и Гордеева Евгения возле турецкого консульства за расклейку листовок против турецкой агрессии в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанным вменяют мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ.

Ранее в Карабахе заявили, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Минобороны Турции назвало ложными сообщения об участии турецких военных самолётов и беспилотников в боях в Карабахе.

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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване заявляли, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населённые пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.