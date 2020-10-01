Политолог оценил законопроект по обращению с отходами в Ленобласти

Политолог Дмитрий Солонников прокомментировал законопроект об обращении с отходами, который в начале недели в соцсетях для общественного обсуждения опубликовал Александр Дрозденко.
Он считает, что не менее важно выбрать конкретную технологию, которая будет использована для переработки мусора в регионе. К слову, сейчас в областном правительстве активно обсуждается этот вопрос, уже поданы 13 заявок — концепций проектов строительства комплексов глубокой переработки, утилизации и обезвреживания отходов продуктов производства и потребления на территории Ленобласти.
Но, как заметил Дмитрий Солонников, вряд ли жителям захочется, чтобы рядом с ними строили перерабатывающее предприятие. Но заводам все равно быть и тут важно договориться.
Стоит отметить, что в первую очередь при строительстве заводов будет учитываться безопасность — как минимум в пределах 2,5 км не будет ни жилья, ни иных объектов.
Ваше мнение и предложения по законопроекту об обращении с отходами вы можете направить по электронной почте vashemnenie@lenreg.ru до 12 октября 2020 года. А ознакомиться с документом можно по ссылке.