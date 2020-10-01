«Полукольцо» упростило выезд жителям из Западного Мурино

Запущено рабочее движение по части кругового перекрестка в составе новой развязки с КАД в Мурино. Строительство развязки велось с конца 2017 года
Теперь транспорт при съезде с КАДа разворачивается и сразу может уходить в сторону улицы Шувалова. Работы по строительству остальной части «кольца» продолжаются.
По указанию «Ленавтодора», схема движения автомобилей была изменена ночью с 30 сентября на 1 октября, чтобы не доставлять неудобств водителям и пешеходам.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу государственного казенного учреждения «Ленавтодор». Цель нацпроекта к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Ведется строительство тротуаров и устанавливается освещения в деревнях, также в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка.
Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».