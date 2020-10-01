«Полукольцо» упростило выезд жителям из Западного Мурино

Запущено рабочее движение по части кругового перекрестка в составе новой развязки с КАД в Мурино. Строительство развязки велось с конца 2017 года

Теперь транспорт при съезде с КАДа разворачивается и сразу может уходить в сторону улицы Шувалова. Работы по строительству остальной части «кольца» продолжаются.

По указанию «Ленавтодора», схема движения автомобилей была изменена ночью с 30 сентября на 1 октября, чтобы не доставлять неудобств водителям и пешеходам.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу государственного казенного учреждения «Ленавтодор». Цель нацпроекта к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Вам будет интересно На дорогах Ленобласти установили еще 20 камер для поимки лихачей Камеры будут контролировать движение в черте 19 городов и поселков Всеволожского, Волосовского, Гатчинского, Ломоносовского, Волховского, Тихвинского и Выборгского и Приозерского... 29.09.2020 213

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Ведется строительство тротуаров и устанавливается освещения в деревнях, также в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».