Жительница Ленобласти вышла в полуфинал президентского конкурса «Мастера гостеприимства»

В полуфинал «Мастера гостеприимства» жительница поселка Черничное Приозерского района Наталья Волынец вышла с проектом парка по истории Великой Северной экспедиции.

«Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие проводится под эгидой федерального проекта «Социальные лифты для каждого», в рамках нацпроекта «Образование».

Всего на конкурс подано более 21000 заявок. В полуфинал прошли лучшие – 39 человек из 11 регионов России. Их отбирали с помощью тестирования и презентации проекта в сфере туризма. Идея Натальи Волынец подразумевает экспозицию о Великой Северной экспедиции, музей-диораму, места для гостей и питания. В ноябре 2019 года проект победил в конкурсе «Лучшие в туризме Ленинградской области» и находится в процессе реализации.

По итогам полуфинала победители будут приглашены на финальные испытания за звание «Мастер гостеприимства».