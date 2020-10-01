Представители Общественной палаты Ленобласти поучаствовали в субботнике и посадили дерево

Представители Общественной палаты Ленобласти 30 сентября поучаствовали в волонтерской акции по благоустройству территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых в Тайцах Гатчинского района.

Инициатор – член палаты, руководитель «Центра молодежных инициатив» Юлия Мехова. Вместе с Зинаидой Бахчевановой, Кириллом Куляевым, Павлом Беляковым и сотрудниками аппарата палаты очистили от листвы аллеи вокруг Демидовской усадьбы.

Глава проекта «Две усадьбы» Инна Климова рассказала об организации и возрождении таицкого ансамбля, а также провела экскурсию по туристической тропе «Прогулка вокруг Большой поляны».

Также в рамках акции «Сад памяти» представители Общественной палаты вместе со учащимися средней школы № 2 высадили памятный «демидовский» дуб на Аллее памяти возле учебного заведения.