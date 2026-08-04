weather 19.7°
$

Главная / Новости / Житель Мурино украл у своей сожительницы украшения почти 900 тыс. рублей и сдал их в ломбард

Новости Происшествия

Житель Мурино украл у своей сожительницы украшения почти 900 тыс. рублей и сдал их в ломбард

В Мурино полицейские задержали 47-летнего безработного мужчину, который обокрал свою сожительницу.

По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, в полицию еще 23 июля обратилась 49-летняя жительница Мурино. Она сообщила, что неизвестный подобрал ключи к ее квартире и похитил драгоценности. Общий ущерб составил 863 тыс. рублей.

Утром 3 августа сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – им оказался ее сожитель. Он вынес из квартиры ювелирные изделия и сдал их в ломбард.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Вам будет интересно
Петербуржец сначала помолился, затем украл украшения в храме в Петербурге
Мужчину задержали по подозрению в краже ювелирных украшений на 21 тысячу рублей из храма Святого Иннокентия на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге....
29.07.2026
268

Теги

кража Мурино полиция Мвд
Для души Новости

В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка

В команде Аварийно-спасательной службы Ленобласти — пополнение. К службе приступила четырехмесячная цвергшнауцер по кличке Гайка, которой в будущем предстоит участвовать в поисково-спасательных операциях.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка - Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тос
Фото: комитет правопорядка и безопасности ЛО.

Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тосно Романа Семенюты, который стал ее наставником. Несмотря на юный возраст, Гайка уже четыре дня в неделю проходит первые этапы подготовки. Впереди — обучение поиску людей в лесу и под завалами зданий, где помощь служебных собак особенно важна.

«Сегодня это любопытный щенок, который с интересом изучает мир. А завтра — надежный напарник, от которого могут зависеть чьи-то жизни. Добро пожаловать в команду, Гайка. Впереди у тебя большое и важное дело», - отметили в комитете правопорядка и безопасности ЛО.

Вам будет интересно
В Ленобласти пенсионерка пять суток провела одна в лесу без еды
Чудом пожилая женщина смогла выжить, но у нее зафиксировано сильное истощение. Фото: ПСО Экстремиум В Ленинградской области нашли живой пропавшую на...
14.07.2026
567

Теги

аварийно-спасательная служба спасатели собака Ленобласть

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора
Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора

06:18 04.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться