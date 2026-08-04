В Мурино полицейские задержали 47-летнего безработного мужчину, который обокрал свою сожительницу.

По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, в полицию еще 23 июля обратилась 49-летняя жительница Мурино. Она сообщила, что неизвестный подобрал ключи к ее квартире и похитил драгоценности. Общий ущерб составил 863 тыс. рублей.

Утром 3 августа сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – им оказался ее сожитель. Он вынес из квартиры ювелирные изделия и сдал их в ломбард.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.