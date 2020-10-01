Следователи СК организовали праздник для пенсионеров из дома-интерната в Кингисеппе

В течении нескольких лет сотрудники межрайонного следственного отдела СК России по Ленинградской области регулярно посещают пенсионеров из «Кингисеппского дома-интерната для престарелых и инвалидов».

Коллектив следственного отдела принимает участите в мероприятиях учреждения и организует встречи, помогающие пожилым людям в социальной адаптации. Очередное мероприятие состоялось 1 октября, в международный день пожилых людей.

Для жителей дома-интерната был организован традиционный праздник с музыкальным ансамблем. Следователи вручили пенсионерам памятные подарки.