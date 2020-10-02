Для Петербурга и Ленобласти разработают единую концепцию обращения с отходами

Александр Дрозденко и Александр Беглов договорились о создании акционерного общества, которое займется разработкой единой для Петербурга и Ленобласти концепции обращения с отходами.

Отмечается, что участие двух регионов в новом акционерном обществе будет равноправным. В его состав войдут ПАО Интер РАО и Банк ВТБ. Создание новой организации планируется завершить до конца 2020 года.

“Долгожданное объединение усилий города и области позволит осуществить разработку единой территориальной схемы, подготовку актуального соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в сфере обращения с отходами и совместно решить проблему переработки отходов в агломерации”, — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Помимо этого, Ленобласть представит несколько площадок для одновременного размещения современных заводов по переработке отходов.

Ранее мы рассказывали, что российские власти не видят препятствий для создания единого “мусорного” оператора для Петербурга и Ленобласти.