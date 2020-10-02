Жителей Ленобласти в субботу ждет переменная облачность без осадков

Жителей Ленинградской области в субботу, 3 октября, ждет переменная облачность. Соответствующим прогнозом погоды поделились синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

При этом погода ожидается без осадков. Ветер прогнозируется восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, местами до 0 градусов, днем от +14 до +19 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в России в октябре. Согласно прогнозу, средняя температура в начавшемся месяце будет превышать норму на 1-2 градуса