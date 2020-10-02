Бизнес Ленобласти приглашают поучаствовать в конкурсе и получить награды от губернатора

Ленинградская областная торгово-промышленная палата начала прием заявок на ежегодный конкурс «Бизнес, развивающий регион».

Участие в конкурсе бесплатно, заявки принимаются до 30 ноября 2020 года. Более подробная информация и условия участия размещены на сайте.

Победители конкурса награждаются дипломами и призами от губернатора Ленинградской области и президента Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал «Механизм гарантийной поддержки без двойного андеррайтинга», который позволяет субъектам малого и среднего бизнеса Ленобласти получить поручительство до 15 млн рублей по упрощенной форме, а именно: в ускоренном режиме (в течении 3-х рабочих дней), без повторного андеррайтинга и с минимальным пакетом документов.