Автомобилисты могут приобрести стикеры с изображением лося Лосилия

«Почта России» подготовила ограниченный тираж стикеров «Люблю Ленобласть» — всего 27 видов, 25 из которых посвящены городам Ленинградской области.

На каждом из стикеров изображен лось Лосилий — неофициальный туристический символ Ленинградской области. Каждый может приобрести наклейку за 1 рубль на сайте талисмана.

Лосилий появился в 2018 году и за два года он уже успел украсить собой сумки, открытки и значки. Он также ведет страницы в социальных сетях, где рассказывает о достопримечательностях региона.

Ранее ivbg.ru писал, что Лосилий стал официальным талисманом ФК «Ленинградец». Он уже получил форму и будет присутствовать на домашних матчах.