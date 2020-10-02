В Сосновом Бору будут судить лжеводопроводчиков за обман пенсионеров на 163 тыс. рублей

В городской суд Соснового Бора переданы материалы дела и обвинительное заключение о мошенничестве в составе организованной группы. Обвиняемые – двое мужчин и двое женщин средних лет.

По версии следствия, в декабре 2018 года трое обвиняемых под видом сотрудников коммунальной службы обманули 85-летнего жителя Соснового Бора. Мошенники предложили пострадавшему установить фильтр очистки воды за 99600 рублей, пообещав компенсацию из бюджета.

В апреле 2020 года двое обвиняемых обманули 65-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, предложив заменить сантехнику за 64 тысячи рублей. Получив деньги, они скрылись.