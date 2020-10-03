Вооруженный двумя молотками мужчина ограбил магазин в Тихвине

В четверг, 1 октября, в полицию обратилась 49-летняя женщина, работающая продавцом в одном из магазинов на Советской улице Тихвина.

По словам обратившейся, магазин посетил неизвестный мужчина — он ударил 60-летнего супруга женщины молотком, утащил из торгового зала кассовый аппарат. Добычей злоумышленника стали 24,5 тыс. рублей.

Спустя несколько часов в тот же день у дома №4 по Центролитовской улице полицейские задержали ранее судимого 30-летнего ведущего оператора крупного производственного подразделения.

Похищенное изъято. У мужчины также нашли два молотка. Возбуждено уголовное дело по статье за грабеж. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее ivbg.ru писал, что в Петербурге задержали банду, избившую и ограбившую инкассаторов на 10 млн рублей. Полиция устанавливает их сопричастность к другим преступлениям.