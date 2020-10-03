Фото: в Низино открыли уникальную тренировочную базу

Сегодня, 3 октября, в деревне Низино Ломоносовского района открыли новую тренировочную базу «Высота» для подготовки к гонкам с препятствиями.

Площадка позволяет менять задания на трассе в зависимости от уровня подготовки атлетов, которые собираются ее преодолевать. Это единственная подобного уровня база во всем Северо-Западном федеральном округе, сообщает ЛенТВ24.

Программой сегодняшнего мероприятия предусмотрены состязания бегунов различной квалификации: от чемпионов мира до любителей. Принять участие решили около 150 человек.