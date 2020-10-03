Ленобласть получит еще 40 аппаратов ИВЛ

Ленинградская область получит 40 новых аппаратов ИВЛ фирмы «Сименс», приобретенных по инициативе Александра Дрозденко.

Скептики сомневались в возможности закупки из-за пикового спроса на ИВЛ и санкций. Несмотря на это, переговоры прошли успешно и региональное правительство готовится принять новое оборудование. Вскоре станет известно, какие медицинские учреждения получат эти аппараты ИВЛ.

В общей сложности в Ленинградской области с начала пандемии закупили 460 аппаратов ИВЛ и теперь их насчитывается порядка 800 единиц, сообщает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора». Областной комитет по здравоохранению готов к любому сценарию заболеваемости.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области три района сменили зоны коронавирусных ограничений. Теперь актуальное деление по зонам выглядит следующим образом: