В Ленобласти вводятся новые ограничения по COVID-19, три района сменили зоны

Александр Дрозденко 1 октября подписал постановление, в соответствии с которым Выборгский и Гатчинский районы переведены в «красную» зону, а Сланцевский район – в «желтую» зону. О том, что это случится, ранее сообщал ivbg.ru.

Вводятся следующие изменения:

граждане старше 65 лет могут посещать магазины, аптеки и организации по оказанию услуг с 9:00 до 11:00 (или в течение двух часов после открытия);

муниципалитеты обязаны проинформировать жителей о соблюдении «часа для пожилых» с помощью радиотрансляции;

официальные массовые мероприятия разрешены при обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции в 1,5-2 метра;

ограничения по количеству людей на мероприятиях в «красной» зоне – 80 человек на открытом воздухе и 75 в помещении;

ограничения по количеству на мероприятиях в «желтой» зоне – 300 человек на открытом воздухе и 80 в помещении;

ограничения по количеству на мероприятиях в «зеленой» зоне – 500 человек на открытом воздухе и 100 в помещении;

ограничение в помещениях – 1 человек на 4 кв. метра.

Неофициальные массовые мероприятия в «красной» зоне запрещены, в «желтой» и «зеленой» зонах разрешены с указанными выше условиями.

Актуальное деление по зонам в Ленинградской области: