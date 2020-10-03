Завершено расследование дела сектанток-мошенниц, обобравших петербуржцев на 16 млн рублей

В Петербурге завершили расследование дела в отношении сектанток-мошенниц «Ордена пути». Двум женщинам удалось обмануть доверчивых граждан на 16,8 млн рублей.

За свои ритуалы защиты подсудимые просили до 300 тысяч евро. Установлено, что они «работали» с 31 декабря 2010 года по 22 декабря 2016-го. Одна из мошенниц применяла на практике знания из области психологии — у нее высшее образование. Так, в 2006 году она создала эзотерическую организацию и убеждала людей в религиозных обрядах по установке «купола» защиты их и их семей от негативных воздействий.

Женщины убеждали своих клиентов в том, что все средства передадут в официальные православные организации для усиления «защитного купола».

На две квартиры лидера организации наложен арест для возмещения ущерба потерпевшим. Уголовное дело передано в прокуратуру.

Видео: Piter.TV

Ранее ivbg.ru писал, что пенсионерка из Кузьмолово сама отдала 150 тысяч рублей мошенницам-соцработникам. Они предложили заменить денежные купюры. Пенсионерка согласилась и отдала незнакомым женщинам деньги.