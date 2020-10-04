Росприроднадзор начал проверку после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге

Около 22:10 3 октября в специальные службы поступила информация о возгорании на территории завода по механической переработке бытовых отходов на Волхонском шоссе в Петербурге.

Площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. В 23:50 пожар удалось локализовать. Для тушения было задействовано более 70 пожарных, а также 23 единицы техники.

Угрозы жилым домам не было. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работает передвижная лаборатория для замеров уровня вредных веществ в воздухе. Северо-Западное управление Росприроднадзора проведет проверку по факту возгорания мусора.

Известно, что горел филиал МПБО-2 — предприятия, которое, согласно информации на официальном сайте, является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Петербурге.