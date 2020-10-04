Легковушка переехала пешехода в Волосовском районе

Вчера утром, 3 октября, на трассе «Толмачево — Нарва» в Волосовском районе произошла авария. Автомобиль наехал на пешехода.

По предварительным данным, легковушкой Geely MK управляла 30-летняя женщина — она наехала на лежавшего на проезжей части пешехода. Пострадавшим оказался 47-летний мужчина.

Пешеход скончался на месте от полученных травм. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ivbg.ru писал, что угонщик попытался скрыться от полицейских и попал в аварию под Всеволожском. Им оказался ранее судимый 50-летний безработный петербуржец. Мужчина получил перелом скуловой кости.