Подросток на мопеде серьезно пострадал в аварии в Волхове

Вчера вечером, 3 октября, на перекрестке Кировского проспекта и улицы Пирогова в Волхове произошла авария. Подросток на мопеде столкнулся с легковушкой.

Перекресток является нерегулируемым. Так, 35-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, выполнял поворот налево. В этот момент произошло столкновения с мопедом под управлением 14-летнего подростка, сообщают «Невские новости».

Юный пилот был в шлеме, однако даже несмотря на это он получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу. Проводится проверка.