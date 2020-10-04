Неизвестный «заминировал» ресторан в Гатчине

Вчера днем, 3 октября, в «Макдоналдс» на Ленинградском шоссе в Гатчине неизвестный позвонил и рассказал, что в помещении заложена взрывчатка весом в три килограмма.

Информация о произошедшем вскоре поступила в полицию. Из помещения эвакуировали десять человек. После осмотра ресторана выяснилось, что тревога была ложной.

Полицейские ищут злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ivbg.ru писал, что школьник из Соснового Бора «заминировал» 158 школ Петербурга и Ленобласти. Установлено, что номер телефона принадлежит местной жительнице, но им пользуется ее сын, учащийся седьмого класса.