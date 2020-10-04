ФК «Ленинградец» обыграл «Коломну» со счетом 2:0

Сегодня, 4 октября, футбольный клуб Ленобласти «Ленинградец» встретился с «Коломной» в рамках девятого тура Чемпионата России по футболу во втором дивизионе.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ленинградцев. Первый гол забил Никита Клузов. Спортсмен сначала не реализовал 11-метровый, но удачно подоспел на добивание. Завершающий второй мяч в сетку отправил Ризван Умаров, сообщает Online47.

Благодаря победе ФК «Ленинградец» вернулся в лидеры группы, набрав 16 очков. Следующие матчи состоится в Петербурге, ближайшая игра 12 октября. Трансляцию будет вести телеканал ЛенТВ24.

Ранее «Ленинградец» обыграл подмосковный «Олимп-Долгопрудный» в матче 1/64 финала Бетсити-Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:1.