Поднятые со дна колонны для Казанского собора установят в Выборге

В заливе Балтиец под Выборгом гранитные колонны обнаружили около десяти лет назад, однако поднять их удалось только в этом году.

Предположительно, баркас с двумя колоннами для Казанского собора затонул в начале XIX века. Директор выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» Александр Костенко отметил, что к поднятию колонн пытались приступить несколько раз. В этом году Костенко вынес вопрос на рассмотрение в правительство Ленобласти и получил одобрение, после чего началась работа, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Кроме самих колонн большую ценность имеет судно, которое их перевозило. Останки его мы также извлечём из воды, законсервируем и сможем выставлять для широкой аудитории. Отмечу, что мы работаем совместно со специалистами Института истории материальной культуры Российской Академии Наук. Главное, мы хотели показать, что русский народ очень талантливый и умелый. Потому что сложно представить, как такие колонны, которые весят по 45 тонн каждая, обрабатывали вручную. Но талантливый русский народ мог сделать такое чудо», — рассказал директор выставочного центра.

Специалисты поднимают колонны методом выкатывания. Они были расчищены от песка и ила, а остатки суда, на котором перевозился груз, подняты на поверхность вместе с 23 каменными блоками, фиксировавшими колонны на борту.

Находку хотят включить в реестр объектов культурного наследия. Колонны планируют отнести к движимым археологическим предметам и сделать их частью экспозиции панцерлакса «Эрмитаж Выборг».