Минздрав: вакцина от коронавируса станет доступной для россиян в конце октября

Масштабный ввод вакцины от коронавируса “Спутник V” в гражданский оборот могут начать в конце октября или в первых числах ноября. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день еще два крупных предприятия внедряют свою технологию под производство вакцины, поэтому непосредственно ее ввод начнется в указанный период. Также министр добавил, что вакцина от коронавируса “Спутник V” имеет высокий спрос не только в России, но и за рубежом.

Ранее мы сообщали, что в России не планируют вводить всеобщую самоизоляцию. За последние сутки в стране зафиксировано 10 888 новых случаев. Общее число заболевших — 1 25 889.