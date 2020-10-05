Петербургские медики впервые сделали прививки от коронавируса

В Санкт-Петербурге 21 медработник городской больницы №40 прошел вакцинацию от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V».

Отмечается, что медики работают в «красной зоне» и приемном покое. Следующими прививку сделают медработники Боткинской больницы. Ожидается, что это произойдет в среду.

Те медики, у которых обнаружат антитела к коронавирусу, прививаться не будут. Следующая поставка вакцины, способной защитить здоровье от коронавируса, в размере 400 доз будет в ближайшие недели.

Ранее в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса станет доступной для россиян в конце октября. Там также отметили, что вакцина от коронавируса “Спутник V” имеет высокий спрос не только в России, но и за рубежом.