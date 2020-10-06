Фото: фрагменты постройки XIX века найдены в Старой Ладоге

Открытия сделаны во время разведочных работ экспедицией Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН).

Фрагменты постройки первой четверти XIX века найдены в разведочном шурфе.

«Рассчитываем на самые разнообразные находки. Какими они будут, посмотрим в конце месяца», – сообщила руководитель работ Наталья Григорьева

Ценность открытия заключается в том, что о быте населения этих мест в новое время науке известно меньше, чем о периоде раннего Средневековья. Всего в Старой Ладоге сохранились около исторических, археологических и архитектурных памятников VIII-XIX вв.