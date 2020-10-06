Более 600 человек эвакуированы из петербургской школы по причине пожара

Более 600 человек эвакуированы из школы при пожаре на улице Восстания в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

«Утром на улице Восстания, 8 на втором этаже школы 209 горела обстановка в кабинете на площади 5 квадратных метров. Эвакуированы 624 человека, без пострадавших», — сказано в сообщении.

Пожар, как сообщается, был локализован в 10.11, в тушении участвовали 8 единиц техники и 33 человека.