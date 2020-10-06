Упавшие в обморок на линейке под Псковом дети не были под наркотиками – губернатор

Школьники, которые попали в больницу после того, как упали в обморок на торжественной линейке в Великих Луках, не находились под воздействием наркотиков, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщали в понедельник власти региона, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках — недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, следственные органы и областная прокуратура организовали проверки.

«На данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием», — написал Ведерников в своём Instagram.

По его информации, по состоянию на вечер понедельника два ребёнка были в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном.

«Около восьми часов вечера в районную больницу поступил ещё один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление. У каждого школьника взяты анализы для установления причины произошедшего», — рассказал губернатор.

Ведерников добавил, что созданная в регионе комиссия с участием «контрольных органов» устанавливает причины ЧП.

Вам будет интересно Тринадцать детей потеряли сознание на торжественной линейке в школе под Псковом – власти Тринадцать детей оказались в больнице после того, как потеряли сознание на торжественной линейке в школе в Великих Луках Псковской области,... 05.10.2020 104

По информации властей региона, в школе №7 в Великих Луках в понедельник состоялась церемония присвоения этому учебному заведению имени Антона Злобина, погибшего в январе 1995 года на таджикско-афганской границе, где он был начальником погранзаставы и командиром манёвренной группы.