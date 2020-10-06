Упавшие в обморок на линейке под Псковом дети не были под наркотиками – губернатор

Школьники, которые попали в больницу после того, как упали в обморок на торжественной линейке в Великих Луках, не находились под воздействием наркотиков, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Как сообщали в понедельник власти региона, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках — недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, следственные органы и областная прокуратура организовали проверки.
По его информации, по состоянию на вечер понедельника два ребёнка были в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном.
Ведерников добавил, что созданная в регионе комиссия с участием «контрольных органов» устанавливает причины ЧП.
По информации властей региона, в школе №7 в Великих Луках в понедельник состоялась церемония присвоения этому учебному заведению имени Антона Злобина, погибшего в январе 1995 года на таджикско-афганской границе, где он был начальником погранзаставы и командиром манёвренной группы.