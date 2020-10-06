Россию назвали лидером по темпам роста безналичных платежей

Россия оказалась лидером по темпам роста цифровых платежей. К 2024 году мировой ежегодный объем выручки может достичь 1,8 трлн долларов.

Об этом говорится в отчете компании Boston Consulting Group (BCG) под названием Global Payments 2020: Fast Forward into the Future, который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По словам управляющего директора и партнера офиса BCG в Париже Яна Сенана, изменения в индустрии платежей связаны с пандемией коронавируса и ее последствиями. В России с конца 2019 года до середины 2020-го половина тех, кто все еще пользовался наличными, перешли на безналичные расчеты. В общем объеме выручки от транзакционного банковского обслуживания стран Восточной Европы доля России самая большая (36,5%).

Ранее ivbg.ru писал, что жители Ленинградской области стали реже снимать наличные с банковских карт. В первом полугодии 2020 года жители Ленобласти совершили 9 млн операций по снятию денег с банковских карт, что на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.