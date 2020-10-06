Петербург оказался лидером по росту числа мошенничеств

Санкт-Петербург оказался лидером по наибольшему приросту числа мошенничеств — этот показатель вырос в 2,8 раза до 6653 случаев за восемь месяцев 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Также в лидерах оказались Москва (232,1 факта на 100 тысяч граждан), Мурманская область (226,3) и Удмуртия (224).

В России с начала января 2019 года сохраняется устойчивая тенденция к увеличению различного рода мошенничеств. Сейчас на долю мошенничеств приходится почти 16% всех преступлений по стране. Пять лет назад этот показатель составлял 7,8%.

Ранее ivbg.ru писал, что завершено расследование дела сектанток-мошенниц, обобравших петербуржцев на 16 млн рублей. За свои ритуалы защиты подсудимые просили до 300 тысяч евро.