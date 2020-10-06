Мошенничество с земельными участками во Всеволожском районе стало уголовным делом

Заинтересованные лица подали недостоверные сведения в кадастровую палату и во Всеволожский отел Управления Росреестра. В результате в границы земельного участка вошла территория, которая ранее в собственности САОЗТ «Племенной завод Приневское» не находилась.

В результате мошеннических действий неизвестных произошло незаконное выделение и дальнейшее отчуждение территории в пользу третьих лиц. Ущерб государству причинен в особо крупном размере на миллион рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.