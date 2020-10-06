В Мурино открыли благоустроенную зону отдыха

В Мурино Всеволожского района завершился первый этап благоустройства “Школьного спуска”.

Общественная территория значительно преобразилась: появились дорожки для пешеходов и велосипедистов, установили современную детскую площадку, тренажеры, площадки для отдыха оборудовали скамейками и беседками. В 2021 году рабочие приступят к следующему этапу: благоустройству набережной реки Охта от Школьного моста до Токсовского шоссе. Предполагается организовать набережную с подходом к воде.

Фото: Всеволожский муниципальный район, ВК.

Ранее мы рассказывали, что в Отрадном Кировского района в рамках нацпроекта “Формирование комфортной городской среды” завершилось благоустройство пешеходной зона вдоль Невы.