Жителю Подпорожского района придется отработать 80 часов за долги по алиментам

Житель Подпорожского района уклонялся от выплаты алиментов своей 14-летней дочери более двух месяцев.

По решению суда, мужчина должен ежемесячно выплачивать алименты на содержание дочери в размере 1/4 части заработка. Однако должник не пытался устроиться на работу и не встал на учет в центр занятости. В итоге судом гражданину назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба ФССП по Ленобласти.

Ранее мы рассказывали, что житель Бокситогорска выплатил долг по алименты только после ареста автомобиля.