Победившие во Всероссийской олимпиаде школьники из Ленобласти получат по 120 тыс. рублей

Школьники, которые стали победителями во Всероссийской олимпиаде, получат денежное поощрение от Ленобласти — по 120 тыс. рублей.

В этом году денежную премию из областного бюджета получат семь школьников — Михаил Петров, Леонид Рахметов, Владислав Островский, Давид Роскошный, Игорь Макарьев, Андрей Одинцов и Валентин Мекрюков. Причем Валентин победил в двух дисциплинах — по истории и русскому языку.

К слову, Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно и является самым массовым и престижным конкурсом в России для выявления одаренных и талантливых детей.