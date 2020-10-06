Ремонт на развязке КАД с Мурманским шоссе отменили из-за плохой погоды

Ранее ivbg.ru сообщал, что на КАД в районе развязки с Мурманским шоссе с 6 по 8 октября должны были перекрыть две полосы.

Как сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”, в связи с ухудшением погодных условий запланированные круглосуточные ремонтные работы отменены. Дорожники начнут работать только в случае улучшения погоды. О новых сроках будет сообщаться дополнительно.

Ранее мы рассказывали, что Ленобласти выделили рекордную сумму на ремонт местных дорог — 1,6 млрд рублей. Субсидии получили 205 муниципальных образований из всех районов региона.