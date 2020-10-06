Выплаты медикам и новые зараженные: главное в Ленобласти за 6 октября

В Ленинградской области появится центр ядерной медицины, а также выделены средства на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Появилась информация о новых зараженных коронавирусом и самых высоких зарплатах в регионе.

Центр ядерной медицины

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства Радиоизотопного центра ядерной медицины во Всеволожском районе. Будет построено двухэтажное здание общей площадью 5 344 кв.м. Основными направлениями центра станут хирургическая онкология, химиотерапия и лучевая терапия.

Парк Монрепо — в числе лучших парков России

Выборгский музей-заповедник «Парк Монрепо» попал в десятку лучших мест для осенних прогулок. Он оказался на пятой строчке рейтинга. Согласно данным опроса сервиса Tvil.ru, большинство туристов выбрали Ливадийский парк в Ялте, он занял первую строчку рейтинга. Следом идут Курортный парк в Кисловодске, «Куршская коса» в Калининградской области и Сочинский национальный парк — 15.25%.

Любители быстрой езды пополнили бюджет

430 млн рублей поступило в бюджет Ленобласти за 9 месяцев благодаря комплексам автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сотрудниками подведомственного дорожному комитету «Центра Безопасности дорожного движения Ленобласти» обработано 2 млн фотоматериалов по административным правонарушениям.

Новые зараженные

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 87 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 8 652. Выздоровели — 5 668. Умерли — 100. Ведомство опубликовало список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Названы самые высокие зарплаты

По итогам первого полугодия 2020 года средняя номинальная заработная плата в Ленобласти выросла на 2,5% и составила 47 198 рублей. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Сосновом Бору — 73 366 рублей, чуть меньше в Ломоносовском районе — 73 354 рубля. Меньше всего получают в Подпорожском районе — 40 932 рубля.

Самыми высокооплачиваемыми работниками оказались сотрудники в сфере водного транспорта. Их средняя зарплата в Ленобласти, по официальным данным, составляет 93 614 рублей. Далее идут сотрудники в сфере производства электроники — 74 353 рубля и в химическом производстве — 71 547 рублей. Меньше всего получают почтальоны и курьеры — 25 750 рублей, а также в сфере производства одежды — 24 649 рублей.

Выплаты медикам

Правительство выделило более 100 млн рублей на выплаты медикам Ленобласти, работающим с коронавирусными больными. Подписано соответствующее положение. Всего кабмин выделил более 11,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с COVID-больными. Средства из резервного фонда в российские регионы поступят в ближайшее время.