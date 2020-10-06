Сквер в Высоцке благоустроили по инициативе старост

В Высоцке по инициативе старост сельских поселений Выборгского района благоустроили сквер на улице Кировской. Выполнено выравнивание участка, сделаны набивные дорожки, газоны, обустроены места отдыха.

Также для украшения территории местная администрация приобрела необычную ландшафтную композицию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

В Ленинградской области действует закон «о сельских старост», согласно которому предусмотрена государственная поддержка участия жителей в местном самоуправлении. Благодаря участию старост в Выборгском районе ежегодно благоустраивают детские, спортивные площадки, обустраивают парковочные места, ремонтируют проезды дворовых территорий и многое другое.